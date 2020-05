Caminhonete levada de locadora da Paraíba é recuperada em Serra Talhada

Uma caminhonete que havia sido levada de uma locadora da Paraíba foi recuperada na madrugada desta sexta-feira (22), na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 31 anos, teria alugado o automóvel de um homem que trabalha com locação de veículos.

Ainda segundo a PRF, os policiais abordaram uma caminhonete com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após uma verificação, foi descoberto que o veículo possuía registro de apropriação indébita desde abril de 2018.

O documento do veículo apresentava sinais de adulteração e havia sido extraviado do órgão de trânsito de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O motorista foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, que irá investigar o caso.