Caminhonete roubada com mais de 100 Kg de maconha é apreendida em Arcoverde

Uma caminhonete com registro de roubo e que transportava 102,5 kg de maconha foi apreendida na noite dessa quinta-feira (14), em Arcoverde, no Sertão pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia sido roubado em Carpina, na Zona da Mata do estado, em abril de 2020.

Uma equipe estava fazendo uma fiscalização na rodovia e pediu que uma caminhonete parasse, mas o condutor do veículo desobedeceu. A polícia conseguiu acompanhar a caminhonete e encontrou o veículo abandonado perto de um córrego.

No compartimento de carga do veículo foi encontrada a maconha empacotada dentro de sacos plásticos. Ainda de acordo com a PRF, o documento da caminhonete tinha indícios de adulteração.

A caminhonete a droga foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Arcoverde.

Do NE10 Interior