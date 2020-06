Caminhonete roubada é apreendida com 173 kg de maconha, em PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete roubada na manhã desta terça-feira (23) e apreendeu 173 kg de maconha, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O motorista do veículo, de 24 anos, foi detido durante a Operação Tamoio II.

Os policiais deram ordem de parada ao motorista da caminhonete, que desobedeceu e tentou fugir. O veículo foi abandonado no acostamento e o motorista correu para uma área de mata. A equipe realizou buscas na região e conseguiu alcançar o condutor.

A droga foi encontrada dentro de oito sacos no porta-malas e no banco traseiro da caminhonete. O automóvel estava com placas clonadas e havia sido roubado em março, no Recife.

O motorista informou que havia sido contratado por dois homens para transportar a droga até a capital pernambucana. Ele foi encaminhado junto com o veículo e a droga à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim.