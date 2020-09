Caminhonete roubada em Salvador é recuperada na BR-232

Uma caminhonete que havia sido roubada em Salvador, na Bahia, foi recuperada nessa terça-feira (29) na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 39 anos foi preso em uma fiscalização.

Ainda segundo informações da PRF, foi descoberto que a caminhonete era roubada e portava placas clonadas abordagem no quilômetro 252 da rodovia. O motorista informou que havia adquirido o veículo em Buíque, no Agreste, por um preço bem abaixo do valor de mercado.

O homem foi encaminhado junto com a caminhonete à delegacia de Polícia Civil de Arcoverde. Ele poderá responder por receptação, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão e multa. (G1)