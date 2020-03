Caminhonete roubada há 8 anos é recuperada na BR-424 em PE

Uma caminhonete roubada no ano de 2012 em São Paulo foi recuperada na última sexta-feira (20) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-424, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco. O documento do veículo apresentado pelo motorista de 40 anos possuía sinais de adulteração.

Conforme a PRF, os policiais realizavam uma ronda no quilômetro 42 da rodovia , quando avistaram a caminhonete estacionada na frente de um bar. Após identificar o proprietário do veículo, a equipe realizou uma verificação no automóvel e descobriu que as placas eram idênticas a de outra caminhonete regularizada da Bahia.

O proprietário informou que havia adquirido o veículo em Venturosa, na troca por outra caminhonete mais antiga e mais R$ 6 mil. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil da região, que irá investigar o caso. (G1)