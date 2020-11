Caminhonete roubada há dez anos em São Paulo é recuperada em PE

Uma caminhonete que havia sido roubada em novembro de 2010 na cidade de Santo André, em São Paulo, foi recuperada no sábado (28), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O motorista do veículo, de 22 anos, foi detido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, após um procedimento de identificação foi constatado que o veículo portava placas clonadas e apresentava sinais de adulteração.

O motorista informou que o pai dele havia adquirido a caminhonete com um amigo em Garanhuns, porém não soube precisar o valor que havia pago. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. (G1)