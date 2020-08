Caminhonetes de luxo clonadas são recuperadas na BR-232

Duas caminhonetes de luxo clonadas e com registro de roubo e furto foram recuperadas nesta sexta-feira (28), na BR-232, em Gravatá, no Agreste, e em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Três homens foram detidos durante abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, a primeira caminhonete foi abordada no km 278 da rodovia, em Sertânia, e havia sido furtada em uma concessionária de Natal, no Rio Grande do Norte, em maio do ano passado. O passageiro informou que havia adquirido o veículo com um morador de Natal, dando um veículo usado e mais R$50 mil.

Ainda segundo a polícia, a outra caminhonete havia sido roubada em junho deste ano no Recife e foi recuperada no Km 71 da BR-232, em Gravatá. O motorista disse que havia comprado o veículo por R$118 mil, dando R$ 65 mil de entrada e parcelando o restante.

Os homens foram levados junto com os veículos à Delegacia de Polícia Civil de cada região. (G1)