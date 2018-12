Campanha busca ajudar radialista que teve carro furtado e carbonizado em Serra Talhada

O radialista Fábio Virgulino, que teve o carro furtado na madrugada do dia 29 de novembro, em Serra Talhada, recebeu um apoio importante para ajudar a minimizar o prejuízo. Colegas e admiradores resolveram se unir e lançaram nas redes sociais a campanha “Amigos Solidários” em prol do comunicador.

A iniciativa tem objetivo de arrecadar recursos para Fábio Virgulino por meio da venda de rifas no valor de R$ 5,00. Quem comprar fica concorrendo a uma Smart TV no 1° prêmio, um micro-ondas no 2° prêmio e um ventilador na 3ª rodada. As cartelas podem ser adquiridas na Via Brasil, rádio VilaBela FM e Monique Santos Cosméticos.

O furto

No dia 29 de novembro, Fábio Virgulino estacionou seu veículo Fiat Pálio, cor branca e placa PCR-4312, em frente à casa da sogra na Rua Capitão Arlindo Rocha. Ao sair pela manhã, o automóvel não estava no local deixado. Menos de 24 horas depois, foi encontrado totalmente queimado no bairro Vila Bela.