Campanha da LBV beneficiará milhares de estudantes no Brasil com a doação de kits de material escolar

No dia 11 de março, às 09:30h, acontecerá a entrega dos kits de material escolar para mais de 200 crianças de famílias em vulnerabilidade social atendidos pela Legião da Boa Vontade na capital Pernambucana.

A ação faz parte da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro, promovida pela LBV em todo o Brasil, com o objetivo de apoiar as famílias que não tem recursos para a compra do material escolar e incentivar os estudantes a frequentar a escola e a continuar os estudos.

Em todo o país, a campanha vai entregar mais de 15 mil kits em dezenas de municípios brasileiros. Serão beneficiados crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam nas escolas (Educação Infantil, Ensinos Fundamental, Médio e EJA – Educação para Jovens e Adultos) da LBV, meninas e meninos atendidos nos Centros Comunitários de Assistência Social da Instituição, além de adolescentes e jovens que frequentam o Programa Aprendiz da Boa Vontade. Os kits são compostos de itens de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, dicionário de português entre outros.

A LBV

A Legião da Boa Vontade acredita que a educação iluminada por valores éticos, ecumênicos e espirituais transforma o ser humano para melhor, por isso, há 70 anos, ela atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social. Em suas unidades que atendem crianças e adolescentes, a LBV oferece o apoio necessário às famílias para que os filhos tenham acesso à Educação e a garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios como atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e recreativas e projetos permanentes de incentivo à leitura.

Serviço:

Evento: Entrega de kits de material escolar — Campanha Criança Nota 10 — Sem Educação não há futuro.

Data: 11/03/2020 — quarta-feira | Horário: às 9:30h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua doa Coelhos, 219, Coelhos — Recife/PE

