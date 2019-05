Campanha da LBV convida sociedade a contribuir

A Legião da Boa Vontade (LBV) intensifica seu trabalho socioeducacional com a realização de ações emergenciais em prol de famílias em situação de pobreza, contribuindo para assistência básica e auxílio de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

A campanha Diga Sim!, visa mobilizar a sociedade a fazer doações, e mediante os recursos arrecadados, a LBV fará a entrega de cobertores e de cestas de alimentos em dezenas de municípios brasileiros. A meta da campanha é entregar, 12.500 cestas de alimentos, nas regiões que enfrentam estiagens e cheias.

Em Pernambuco, a LBV, assistirá as famílias em situação de vulnerabilidade social da zona rural dos municípios de Arcoverde, Buíque, Tupanatinga, Pedra. As doações para a campanha podem ser feitas no site www.lbv.org/digasim, pelo 0800 055 50 99. Quando a LBV chamar, atenda com o coração: DIGA SIM!