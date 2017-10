Campanha da LBV Eu Ajudo a Mudar! promove o respeito aos idosos

Por meio de sua campanha Eu Ajudo a Mudar!, a Legião da Boa Vontade (LBV) está mobilizando a sociedade a contribuir para a manutenção dos programas socioeducacionais que realiza diariamente em todo o Brasil. Nesta edição, a iniciativa apresenta ações de educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a população ao combate do desperdício de água, o respeito aos idosos e à separação do lixo para reciclagem.

Aposentar-se não significa ficar parado. Pelo contrário, é recomendável que os idosos pratiquem atividades físicas, convivam com outras pessoas e, principalmente, se divirtam.

No Recife/PE, o programa Vida Plena, é oferecido na unidade de atendimento da Legião da Boa Vontade no Bairro dos Coelhos, área Central da capital pernambucana, é um espaço saudável voltado ao diálogo, ao fortalecimento da cidadania e à garantia dos seus direitos. Na LBV, os idosos têm a oportunidade de movimentar-se e ainda de aprender muito por meio de palestras educativas, atividades físicas, trabalhos manuais como pintura em tela e em tecido, crochê, além de passeios e tantas outras ações.

