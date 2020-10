Campanha de multivacinação busca imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos em Pernambuco

Buscando mobilizar famílias para imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos em Pernambuco, tem início, a partir da segunda-feira (5), a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação. A iniciativa acontece em diversos postos de saúde do estado e segue até 30 de outubro, com dia D marcado para o dia 17 deste mês.

Em paralelo, ocorre também a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite. De acordo com o governo estadual, é preciso ter atenção com as três doses básicas dos menores de 1 ano. Para quem tem entre 1 e até 5 anos, a indicação é fazer uma dose indiscriminada, se o esquema básico da pólio estiver completo.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a melhor cobertura em Pernambuco até o momento é da primeira dose da vacina tríplice viral, mas a imunização atingiu 65%. Para aumentar a imunização do público-alvo, o estado disponibiliza doses para diferentes faixas etárias.

Para crianças abaixo dos 7 anos, são disponibilizadas as vacinas BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A e DTP. Para jovens que têm entre 7 e até 15 anos, podem ser recebidas as doses de hepatite B, febre amarela, meningocócica ACWY, HPV e varicela.

Ainda segundo a SES, a aplicação da vacina depende da idade e da necessidade de cada um. A exceção é para a poliomielite, cuja vacina vai ser aplicada indiscriminadamente em todos os meninos e meninas que têm entre 1 até 5 anos.

Entre as recomendações repassadas aos municípios para garantir a proteção contra a Covid-19 estão o uso de espaços abertos e ventilados, além do distanciamento social e da desinfecção frequente dos ambientes. Em caso de febre, a vacinação deve ser adiada para quando o quadro da criança ou do adolescente estiver restabelecido.

Em caso de suspeita ou confirmação da Covid-19, a orientação é manter o isolamento por pelo menos até três dias após o desaparecimento dos sintomas, com isolamento de no mínimo 14 dias após o início da sintomatologia. O mesmo prazo é indicado para que quem teve contato até com pacientes assintomáticos aguarde antes de buscar imunização contra outras doenças nos postos de saúde.