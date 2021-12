Campanha de Natal da LBV sensibiliza sociedade Pernambucana a ajudar a quem mais precisa

A iniciativa vai assistir famílias de 14 municípios do Estado com mais de 37 toneladas em cestas de alimentos

Não é novidade que milhares de brasileiros reduziram quantidade e qualidade do que ingerem diariamente. Ficar sem comer por 24 horas ou mais é a realidade de quase 20 milhões de pessoas no país. A dúvida se haverá alimento diariamente afeta mais de 24,5 milhões de cidadãos.

A Legião da Boa Vontade (LBV) promove sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, para fortalecer o espírito de Solidariedade e angariar doações em prol de quem mais precisa, assegurando-lhes o direito à alimentação. A meta da iniciativa natalina solidária é entregar 50 mil cestas de alimentos não perecíveis, as quais vão beneficiar famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar atendidas pela Instituição e por Entidades parceiras em 250 cidades brasileiras.

Em Pernambuco, a Caravana da Boa Vontade, percorrerá pelos municípios de Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Ibimirim, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista, Pedra, Petrolina, Recife, São Lourenço da Mata e Santa Cruz do Capibaribe assistindo mais de 1.862 famílias com 37 toneladas em alimentos.

Ainda é possível contribuir com a iniciativa solidária natalina. Doe o valor da cesta ou a quantidade que puder acesse o site www.lbv.org.br, via transferência bancária pela chave do PIX: e-mail: [email protected] ou pelo telefone: 0800 055 50 99.

Acompanhe as ações realizadas pela Legião da Boa Vontade nas redes sociais, pelo endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.