Campanha de vacinação contra gripe inicia nesta segunda-feira (23) em Serra Talhada

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe (Influenza H1N1) 2018 tem início na segunda-feira (23) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A vacina pode ser encontrada nas unidades de saúde da cidade e zona rural, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 17h.

A ação é destinada aos grupos priortários como idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores da área de saúde, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, que são os grupos mais vulneráveis aos quadros graves e complicações da gripe.

O Dia “D” de vacinação da campanha será no sábado 12 de maio, dia de mobilização nacional, em todas as unidades de saúde do município.

Serviço

Campanha de Vacinação Contra a Gripe (Influenza H1N1) 2018

Período: De 23 de abril a 1º de junho 2018

Local: Unidades de Saúde da Família

Dia “D”: 12 de maio 2018