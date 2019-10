Campanha de vacinação contra raiva em cães e gatos será realizada neste sábado em Salgueiro

No próximo sábado (19), a Secretaria de Saúde do município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, vai realizar uma campanha de vacinação contra raiva em cães e gatos. Podem ser vacinados animais que tenham a partir de três meses de vida.

A vacinação começa a partir das 8h, nos seguintes pontos: Academia das Cidades (Prado), Secretaria de Saúde, Praça CEU (Cohab), Associação de Moradores do bairro Divino e Residencial Santo Antônio.

A vacina contra a raiva protege o animal por até um ano, sendo necessário um reforço a cada 12 meses. A partir dos três meses de idade, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra a doença, inclusive as fêmeas grávidas ou que estejam amamentando.

Raiva animal

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e se caracteriza por uma encefalite progressiva e aguda, com letalidade em aproximadamente 100% dos casos.

O vírus é transmitido do animal para o homem principalmente através da mordida. Cães e gatos são os principais veículos da doença. (G1)