Campanha educativa contra as arboviroses é realizada no Agreste de Pernambuco

O Sesc Pernambuco realizará, nesta sexta-feira (24), ações no comércio e nas unidades da instituição presentes nas cidades para combater as arboviroses.

A campanha vai acontecer de modo presencial com sensibilizações e importância do cuidado com a água parada. Ao todo, nove unidades do Sesc em Pernambuco irão participar. Garanhuns, Belo Jardim e Surubim, são as unidades do Agreste de Pernambuco que terão ações educativas e orientações sanitárias.

Confira a programação completa:

Garanhuns: das 11h às 13h, duas enfermeiras estarão na área externa próximo ao restaurante da unidade prestando orientações sobre as arboviroses aos comerciários que estiverem adquirindo as refeições no programa Sesquentinha Essencial.

Belo Jardim e Surubim: das 9h às 12h, orientações sanitárias para o público que estiver na unidade.