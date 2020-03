Campeonato Pernambucano é suspenso por tempo indeterminado

Depois de anunciar a suspensão do futebol feminino e de categorias de base, em meio a pandemia da Covid-19, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) resolveu paralisar o Campeonato Pernambucano por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após reunião realizada na sede da entidade, no Recife, na noite desta segunda-feira (16).

Antes da decisão da FPF, o Náutico, através do gerente de futebol Ítalo Rodrigues, já havia se mostrado a favor da paralisação. Também nesta segunda, o Sport suspendeu o funcionamento do parque aquático, escolinhas e esportes olímpicos e amadores, ficando assim apenas o futebol profissional em operação.

A última rodada do Estadual estava marcada para a próxima quarta-feira (25). No jogo entre Santa Cruz e Decisão, disputado no último domingo (15), o Tricolor teve que mandar a partida com os portões fechados, em prevenção ao coronavírus.

Da Folha de PE