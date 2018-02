Campus Serra Talhada divulga cronograma para chamada pública do curso Licenciatura em Física

O Campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) acaba de divulgar o cronograma para a chamada pública e matrícula na graduação em Licenciatura em Física. A lista de espera para as vagas remanescentes do curso foi divulgada aqui.

Segundo o cronograma, os candidatos presentes nesta lista de espera devem comparecer no auditório do campus Serra Talhada na próxima sexta-feira (16), a partir das 10hrs, para manifestarem o interesse na matrícula das vagas remanescentes. As matrículas dos candidatos remanejados serão realizadas até o dia 02 de março.

Clique aqui para consultar o cronograma completo, bem como os documentos necessários para a matrícula.