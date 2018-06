Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abre inscrições para 70 novas vagas em cursos técnicos

O campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), acaba de lançar o edital 10/2018 em que abre inscrições para o Processo Seletivo 2018.2.

Estão sendo ofertadas 35 vagas para o curso Técnico em Logística e 35 para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, ambos para o turno da noite.

Os aprovados nesta seleção começarão as aulas no segundo semestre deste ano. As inscrições são GRATUITAS e estão sendo realizadas pela internet, (acesse aqui) até o dia 22 de junho.

Para participar é preciso ter concluído o Ensino Médio, possuir documento de identificação com foto e CPF. O candidato interessado também pode vir até a sede do campus, localizado às margens da PE 320 e realizar a inscrição com ajuda de algum servidor.

As provas da seleção acontecerão no dia 08 de julho, na Escola Estadual Manoel Pereira Lins, a partir das 13h. Confira o edital 10/2018 com todas as informações sobre a seleção aqui.