Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abre inscrições para curso de Conversação On-line de Inglês

Que tal aprender inglês durante esse período de isolamento social? Foi pensando nisto que o campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abriu inscrições para o Curso Livre de Extensão de Conversação On-line em Língua Inglesa. A ideia é que com aulas 1h por dia, o estudante aprenda conceitos básicos e consiga comunicar-se levemente no idioma estrangeiro.

Ao todo estão sendo ofertadas 20 vagas, dividas em duas turmas de 10 alunos. As aulas gratuitas serão ministradas pelo professor Ricardo Martins, e acontecerão de segunda à sexta-feira, de 29 de junho a 24 de julho. A turma 1 terá aulas das 19h às 20h, e a turma 2 das 20h às 21h. Ao final, todos os estudantes terão direito a certificado equivalente às 20h de curso.

Para se inscrever é necessário ter o Ensino Médio completo, e preencher o formulário de inscrição (disponível aqui), onde será preciso anexar fotocópias de RG, CPF e comprovante de escolaridade. Para as aulas é indispensável também que o estudante tenha acesso à internet, e um e-mail do Google Gmail. Caso o número de inscritos seja maior do que a quantidade de vagas, a seleção se dará por meio de sorteio. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado dia 26 de junho e os candidatos selecionados receberão o link para acesso à plataforma do curso através do e-mail informado no ato da inscrição.

Para saber mais detalhes acerca do conteúdo do curso, cronograma e demais informações acesse o edital 12/2020 aqui.