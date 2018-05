Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abre inscrições para curso de saúde e segurança

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE divulgou nessa segunda-feira (14), o edital nº 09/2018 que abre inscrições para o curso: Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho, na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC).

Os assuntos abordados neste curso, estão em sendo exigidos em vários cargos do concurso público da Prefeitura Municipal de Serra Talhada, tais como: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), entre outros.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas entre os dias 14 e 16 de maio, os interessados deverão preencher a ficha de inscrição (disponível aqui), informando todos os seus dados e anexando o histórico escolar do Ensino Médio.

A seleção se dará através da média aritmética entre as notas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio de cada candidato. O resultado final será divulgado no dia 23, e o início das aulas dia 24 de maio.

Estão sendo oferecidas 15 vagas para quem deseja fazer o curso no turno da manhã e 20, para a tarde. As aulas serão realizadas sempre as quartas-feiras, numa sala de aula do campus.

Maiores informações acerca da carga horária do curso, assuntos abordados e cronograma da seleção você encontra no edital 09/2018 aqui.