Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abre inscrições para dois cursos gratuitos de capacitação

A principal característica dos cursos de extensão é oferecer uma formação mais rápida e específica ao estudante. Eles são realizados em poucos meses e todos garantem certificado. Segundo o edital, o curso “Atualização teórico-prático em Citogenética Humana” tem como público-alvo, alunos de graduação, pós graduandos, técnicos da área de saúde e biologia. Estão sendo oferecidas 10 vagas e as aulas serão realizadas a partir do dia 21 de maio, sempre às segundas e quintas-feiras no período da tarde.

Já o curso Construção de Relatórios Técnicos Científicos é aberto para o público em geral, o único pré-requisito é possuir Ensino Médio completo. Esta formação é importante, sobretudo, para estudantes e profissionais que tem dificuldade em escrever monografias, artigos e relatórios baseados nos aspectos de metodologia científica e normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Também são oferecidas 10 vagas e as aulas realizadas às segundas-feiras à tarde, a partir do dia 21 de maio.

Com o objetivo de facilitar a inscrição, a coordenação de extensão do campus disponibilizou para este edital um formulário online (clique aqui) onde o candidato preenche todos os seus dados e anexa o comprovante de escolaridade exigido para o curso que deseja se inscrever. A seleção se dará mediante sorteio, que ocorrerá na manhã do dia 15 de maio, no auditório do campus. É preciso que o candidato leia atentamente ao edital, no qual constam informações importantes para a realização da inscrição.

Para mais detalhes sobre o processo seletivo, conteúdo de cada curso, carga horária e horários das aulas, acesse ao edital 08/2018 aqui.