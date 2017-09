Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abre inscrições para duas turmas do curso FIC de Construção de Relatórios Técnico-científicos

O Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE publicou o edital nº 16/2017, referente às inscrições para duas novas turmas do curso de Construção de Relatórios Técnico-científicos, oferecido na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC). O candidato interessado poderá optar pela turma que terá aulas às terças-feiras no período noturno ou às segundas-feiras no período vespertino.

As inscrições prosseguem até a próxima segunda-feira (18), presencialmente na sala da Coordenação de Extensão do campus das 13h30 às 17h e das 19h às 20h30. Para se inscrever é preciso de duas fotos 3×4, originais e xérox da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de escolaridade exigida e residência.

A seleção se dará mediante sorteio (apenas se quantidade de inscritos ultrapassar a quantidade de vagas), que ocorrerá na manhã do dia 21 de setembro, no auditório do Campus. Acesse aqui o edital nº 16/2017 e demais informações relativas à seleção.