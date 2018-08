Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE abre seleção para vagas remanescentes no curso Licenciatura em Física

O IF Sertão-PE lançou, na última quarta-feira (01), o edital nº 44/2018, referente ao segundo processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas remanescentes em cursos superiores da Instituição, com ingresso no 2° semestre de 2018. Para o campus Serra Talhada estão sendo oferecidas 17 vagas para o curso de Licenciatura em Física. A seleção utilizará resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 ou anos anteriores.

Para concorrer às vagas, o candidato deverá comparecer no período de 01 a 03/08/2018, das 8h às 20h na secretaria de controle acadêmico do campus, munido de um documento de identidade com foto e do boletim de desempenho do Enem 2017 ou anos anteriores. Tal documento pode ser obtido no endereço eletrônico http://sisu.mec. gov.br. É necessário que o candidato não tenha tirado nota zero em nenhuma das matérias cobradas no Enem. A matrícula já será realizada na mesma ocasião.

Para a matrícula, os candidatos devem apresentar Cópia e originais de Histórico Escolar de Ensino Médio (conhecida como ficha 19), documento de identificação oficial com foto, CPF, Certidão negativa ou cópia da comprovação de quitação eleitoral da última eleição, documento comprobatório de regularidade como Serviço Militar, (para candidatos do sexo masculino), comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e duas fotos 3×4 atuais. Caso a matrícula seja realizada por terceiros, deve ser apresentada também uma procuração.

Para outras informações, como o detalhamento de vagas por curso e por campi, e demais orientações, o candidato deverá ler atentamente o edital.

Acesse aqui o edital nº 44/2018.