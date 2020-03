Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE promove Café Literário em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Na manhã da segunda-feira (09), o setor de biblioteca do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE promoveu o I Café Literário, que tinha o Dia Internacional da Mulher como assunto homenageado. Com o tema: Ser Mulher no Espaço de Poder – explorando a representatividade da mulher na política do município, o evento pretendia discutir com os estudantes acerca da presença da mulher em cargos de gestão na política serra-talhadense.

O momento contou com as presenças da Secretária de Saúde, Márcia Conrado, a Secretária de Educação, Marta Cristina, a Secretária Executiva da Mulher, Mônica Cabral e da Diretora da FAFOPST, Eliane Cordeiro, bem como do prefeito Luciano Duque, que em uma breve fala, contou a importância dessas mulheres em sua gestão frente ao município.

Cada convidada teve um tempo para falar um pouco de sua experiência pessoal e profissional enquanto mulher, para conseguir desempenhar todas as suas funções com excelência. Em sua fala, Mônica Cabral apresentou dados da violência contra a mulher no município e do que tem sido feito para o combate, além de encorajar as estudantes a denunciarem qualquer situação de assédio ou abuso. Márcia por sua vez, relembrou o início de sua gestão enquanto secretária de saúde e dos desafios enfrentados por ser mulher frente a uma pasta tão importante no município. Ela destacou também o acolhimento das mulheres grávidas, bem como as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher.

Após cada fala, os estudantes fizeram perguntas as convidadas e puderam também fazer breves explanações sobre o assunto. A ideia é promover mais momentos como esse, sempre com temas relevantes para alunos e servidores do campus.