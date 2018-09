Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE promoveu ações de inclusão e prevenção ao suicídio

O mês de setembro no campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, foi marcado por diversas ações que tinham o objetivo de alertar e conscientizar estudantes e servidores. Inspirado por duas campanhas de abrangência nacional “Setembro Azul” e “Setembro Amarelo” o campus recebeu palestras, vivências e, sobretudo, muita troca de conhecimento.

As comemorações do Setembro Azul – movimento que objetiva fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância do respeito à comunidade surda, sua língua e cultura, e da semana inclusiva, começaram no início do mês, com intervenções nas paredes do campus e as vivências de acessibilidade. Este momento serviu para que os estudantes experimentassem a sensação de ter alguma necessidade específica e despertasse neles mais conscientização e responsabilidade.

Nas semanas seguintes, todos puderam participar de palestras, realizadas no auditório do campus, que traziam sempre a inclusão como tema. O psicanalista Danilo Souza, falou com os presentes sobre a inclusão escolar dos alunos com necessidades específicas e a psicóloga Ana Patrícia Vargas, discutiu acerca das dificuldades de aprendizagem dos estudantes.

Segundo a professora Silvana Aquino, presidente do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne) do campus Serra Talhada, os eventos alusivos ao setembro azul, cumpriram seus objetivos, que eram justamente fazer com que os alunos e servidores se questionassem a respeito das práticas inclusivas que devem realizar e procurassem aprender mais sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). “Eu percebi um impacto positivo principalmente em nossos docentes. Muitos chegaram até mim pedindo ajuda, falando o quão importante é discutirmos a inclusão em nosso campus, querendo aprender LIBRAS. Isso porque no ano que vem ou nos próximos anos, poderemos receber alunos com necessidades específicas e precisamos estar preparados para recebê-los”, salientou.

A palestra de encerramento do Setembro Azul e Semana Inclusiva, foi realizada pelo professor Jeferson Cordeiro. O momento chamou a atenção dos presentes, justamente porque Jeferson é surdo, e relatou suas experiências como professor e cidadão, além da importância da comunidade surda no ambiente escolar. Ao final, todos assistiram a apresentações culturais, feito também por pessoas com necessidades específicas.

Setembro Amarelo

Promovido também para informar sobre uma questão muito séria entre os jovens, o setembro amarelo estimula a prevenção ao suicídio, nas mais diferentes instituições. Pelo segundo ano consecutivo, o campus Serra Talhada também participa da campanha.

O momento, ministrado pelo psicólogo Robson Costa, “Preconceitos de gênero expõe adolescentes ao suicídio?”, discutiu com os estudantes nos três turnos de aulas, o quanto a ajuda da escola, amigos e familiares é importante para a prevenção ao suicídio. Para a estudante Cecília Lucwu a palestra foi muito esclarecedora: “Aqui nós aprendemos a identificar alguns sintomas de pessoas que podem estar deprimidas, entendemos o quanto o preconceito é prejudicial e ele pediu que estejamos sempre abertos ao diálogo com nossos amigos e familiares sobre essas questões”, concluiu a jovem.