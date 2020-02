Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE prorroga inscrições do Programa de Assistência Estudantil

O Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE prorrogou até o dia 28 de fevereiro as inscrições do Programa de Assistência Estudantil 2020.1. Os auxílios de transporte, alimentação e moradia são oferecidos aos estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais da unidade. Informações sobre cada auxílio podem ser conferidas no Edital nᵒ 04/2020.

Ao todo, são 390 vagas para o Auxílio Alimentação, 130 para o Auxílio Transporte e 20 para o Auxílio Moradia – destinadas exclusivamente a alunos de outros municípios que alugaram residência em Serra Talhada. Quem reside no município não pode concorrer ao Auxílio Moradia e moradores da zona urbana não recebem o benefício do transporte.

Esse ano as inscrições são online, através deste formulário. Os candidatos devem anexar toda documentação em formato PDF ou em imagem JPEG. O resultado final será divulgado no dia 13 de março.