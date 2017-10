Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE realizará a JINCE/JID 2017

O campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) será sede a partir desta quarta-feira (25), da Jornada de Iniciação Científica e Extensão e Jornada de Iniciação à Docência (JINCE/ JID 2017). Estes são os eventos mais importantes para a comunidade acadêmica do Instituto, pois é a oportunidade dos estudantes e servidores apresentarem os trabalhos desenvolvidos nos eixos de Ensino Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica.

Os eventos são realizados anualmente, e pela primeira vez Serra Talhada seriará a JINCE /JID que, por conta da região que estamos, tem como tema: “Ciência, Cultura e Educação transbordando o Vale do Pajeú”. Estão sendo esperadas mais de mil pessoas vindas de todos os outros campi do IF Sertão-PE (Petrolina, Petrolina Zona Rural, Salgueiro, Floresta, Ouricuri e Santa Maria da Boa Vista). A programação conta com visitas técnicas, lançamentos de livros, mesas redondas, minicursos e oficinas.

A cerimônia de abertura acontecerá no ginásio poliesportivo do campus no dia 25, a partir das 19h30min. Toda a comunidade de Serra Talhada e região está convidada a participar da celebração, bem como dos outros momentos da JINCE E JID 2017, que segue até a sexta-feira (27).

Confira a programação completa aqui.