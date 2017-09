Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE realizará Feira das Profissões

O campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) promoverá, na próxima quarta-feira (04), a Feira das Profissões 2017, que tem objetivo de apresentar cada um dos quatro cursos oferecidos na Instituição (Técnico em Logística, Técnico em Refrigeração e Climatização, Técnico em Edificações e Licenciatura em Física) para estudantes da região e comunidade em geral. Durante todo o dia, nos três turnos de aulas, haverá representantes – entre alunos e professores – relatando experiências vividas e tirando as dúvidas acerca dos cursos.

Todas as escolas públicas e particulares de Serra Talhada estão convidadas a participar, no entanto, é necessário agendamento. As visitas durarão em média 1h30min poderão ser agendadas pelas direções de cada colégio para o turno matutino ou vespertino através do e-mail: [email protected] , até o dia 02 de outubro. Para a comunidade em geral que deseja conhecer o IF Sertão-PE e participar da Feira das Profissões, o ônibus do Instituto estará disponível no dia do evento, às 19h30min e novamente às 20h30min em frente a Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET – FAFOPST), trazendo gratuitamente os interessados até o campus.

A Feira das Profissões além de ser uma oportunidade para que a comunidade de Serra Talhada conheça o Instituto, é uma forma de contribuir para que estudantes possam conhecer possíveis aptidões profissionais.