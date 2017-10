Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE recebe dezenas de estudantes durante a Feira das Profissões 2017

Estudantes durante a visita ao laboratório de química do campus.

Durante toda a última quarta-feira (04), estudantes de diversas escolas de Serra Talhada e municípios vizinhos, vieram até o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) da cidade a fim de participar da Feira das Profissões 2017. Acompanhados por seus professores, os visitantes conheceram os cursos oferecidos, as salas de aulas, laboratórios, biblioteca e ginásio poliesportivo. Na oportunidade todos puderam tirar as dúvidas acerca do ensino no Instituto bem como trocar experiência com a equipe multiprofissional do campus.

Nos três turnos de aulas, professores e estudantes monitores apresentaram os cursos (Logística, Edificações, Refrigeração e Climatização e Licenciatura em Física) em salas distintas. Para Gabriella de Sá, professora do curso Técnico em Logística, o momento foi importante, sobretudo, para despertar nos jovens o interesse por alguma profissão. “Durante a Feira tivemos o primeiro contato com quem poderá ser nosso aluno nos próximos anos. Pude notar o entusiasmo em conhecer nosso campus e o Ensino oferecido aqui, tenho certeza que conseguimos cativar muitos deles”, destacou.

A professora Gabriella de Sá durante a apresentação do curso de Logística aos visitantes.

Amigas e colegas de sala, Patrícia Nunes e Izamara Zilda, estudam o 9º ano numa escola pública de Serra Talhada e contam o que mais gostaram em participar da Feira das Profissões. “Eu já tinha ouvido falar do IF, mas ainda não tinha vindo aqui. Foi ótimo conhecer!”, disse Izamara. Já Patrícia pensa no Processo Seletivo para ingressar no IF Sertão-PE em 2018. “Uma professora falou que logo vão abrir inscrições para a prova de seleção, tanto eu quanto minhas amigas vamos fazer porque queremos estudar aqui ano que vem”, declarou entusiasmada.

Os microscópios do laboratório de Biologia chamaram atenção de quem visitou o campus Serra Talhada.

A ideia é que a Feira das Profissões seja realizada anualmente, sempre próxima a abertura das inscrições para o Processo Seletivo do Instituto. Está previsto ainda para este mês o lançamento do edital com a oferta de vagas para estudantes que desejam estudar no IF Sertão-PE. Para o campus Serra Talhada, haverá inscrições para os cursos de Ensino Médio Integrado e Subsequente.