Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE recebe programa Saúde na Escola em celebração ao Dia Mundial da Saúde

O campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) promoveu, durante toda essa quarta-feira (11), uma ação em celebração ao Dia Mundial da Saúde. O momento, realizado através da parceria entre o Instituto e a Secretaria de Saúde do município, trouxe para o campus serviços médicos, nutricionais e odontológicos gratuitos, além de palestras e oficinas.

Os estudantes e servidores assistiram palestras de temas diversos como: Segurança, Lei Seca e traumas da face por acidentes. Os interessados também puderam realizar, junto a equipe da Secretaria de Saúde, exames de tipagem sanguínea, acuidade visual, testes rápidos para o detectamento de doenças sexualmente transmissíveis (DST), busca ativa de hanseníase, Índice de Massa Corpórea (IMC) e avaliação dentária. Entre as atividades, o público também participou da oficina de Primeiros Socorros, promovida pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Emergências Médicas – CEPEM.

A parceria entre o campus e a Secretaria de Saúde do município é fruto do programa Saúde na Escola que leva estes serviços aos centros de educação da cidade. A nutricionista do campus, Aurelânia Carvalho, afirma que a ação veio num momento adequado para todos. “Idealizamos esta data para conciliar também com o tema do Dia Mundial da Saúde deste ano, que é ‘Saúde Para Todos’. Trata-se de um evento que permite aos alunos que não tenham tão fácil acesso, consigam realizar estes testes e exames num mesmo local gratuitamente”, concluiu.

O setor de assistência à saúde, bem como toda a comunidade acadêmica do campus Serra Talhada, agradecem a todos os profissionais e instituições parceiras que colaboraram com a ação.