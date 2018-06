Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE retoma expediente nesta segunda-feira (04)

A Direção-Geral do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE comunica à comunidade acadêmica que as aulas e o expediente administrativo retornarão nesta segunda-feira (04). A gestão agradece a compreensão de todos, e assegura a reposição das aulas do semestre, a fim de que nenhum estudante seja prejudicado.

Desse modo, os alunos remanejados para o curso de extensão “Atualização Teórico-prática em Citogenética Humana” (clique aqui), devem comparecer no campus nesta segunda-feira a partir das 13h, portando originais e cópias de RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4, para realizarem sua matrícula e serem conduzidos para a aula inaugural. Os estudantes de todos os outros cursos de extensão ou FIC também terão as aulas retomadas ao longo da semana.