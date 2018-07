Campus Serra Talhada e Floresta iniciam processo seletivo para preenchimento de vagas

As unidades do IF Sertão-PE localizadas em Serra Talha e Floresta abriram esta semana um processo seletivo para o preenchimento de vagas ofertadas para o segundo semestre do ano letivo, usando os critérios de transferência, reingresso de outra instituição de ensino superior, portador de diploma e professor da rede pública de ensino.

Inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo, 8, através de um sistema de cadastro implementado no site oficial do IF Sertão-PE (clique aqui para acessar). Todos os documentos exigidos devem ser anexados eletronicamente.

Em Floresta estão disponíveis cinco vagas para o curso de Gestão da Tecnologia da Informação e três para Licenciatura em Química. No Campus Serra Talhada, são cinco vagas na graduação de Licenciatura em Química. O resultado preliminar está previsto para o dia 11 de julho