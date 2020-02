Campus Serra Talhada promoveu formatura de cursos técnicos subsequentes em Logística e Refrigeração e Climatização

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE realizou na última sexta-feira (31), a cerimônia de formatura dos cursos subsequentes em Logística e Refrigeração e Climatização 2019.2. O momento foi celebrado na Câmara Municipal de Serra Talhada, e contou com a presença dos professores dos dois cursos, da Secretária Executiva de Educação do Município, Neuma Antunes, do Diretor-Geral do campus, Kleyton Nunes e estudantes do Instituto, além de amigos e familiares dos formandos.

Acompanhados pela paraninfa da turma, a professora Gabriella Sá, os formandos em Logística reafirmaram o compromisso em realizar seu trabalho da melhor forma possível, a fim de promover a cultura, o desenvolvimento tecnológico, educação, as pessoas e os negócios. Em seu discurso, a professora parabenizou os formandos pelo esforço durante todo o curso e ressaltou o quanto estava orgulhosa em ver seus alunos concluindo esta etapa de suas vidas.

A turma de Refrigeração e Climatização escolheu a professora Isabel Cabral como paraninfa, que em sua fala, salientou a importância que o técnico em refrigeração tem hoje na sociedade, visto que o profissional pode atuar em diversas áreas, não apenas na instalação e manutenção de condicionadores de ar residenciais, mas também nas indústrias farmacêuticas, automobilísticas e hospitalares. Durante a cerimônia os formandos reiteraram seu compromisso com a ética e o desenvolvimento tecnológico em seu ambiente de trabalho.

Entusiasmados com a finalização do curso, os formandos receberam os certificados das mãos de pessoas importantes em sua trajetória acadêmica, como os coordenadores de curso Oto Lima e Larissa Costa, bem como do professor João Ambrósio, que também compunha a mesa. “O Instituto nos prepara de uma forma com que os alunos saiam não só com valores técnicos, mas também valores morais, profissionais qualificados e éticos” declarou o formando em Logística Jonatas Xavier, que afirmou já trabalhar na área, porém agora devidamente certificado pelo IF Sertão-PE.