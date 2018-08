Canal do Eixo Norte da Transposição rompe na zona rural de Salgueiro

Alguns dias após o presidente Michel Temer vir a Salgueiro acionar a estação elevatória de bombeamento 3 (EBI-3), o Projeto de Integração do Rio São Francisco registra um grande problema no município. Uma parte do canal rompeu entre os sítios Santana e Várzea do Ramo, na zona rural de Salgueiro, por volta do meio-dia deste sábado, 11. A grande ruptura provocou muito despejo de água do Velho Chico em direção ao município de Terra Nova-PE.

Após tomar conhecimento do problema, o Ministério da Integração Nacional enviou supervisores, engenheiros e operários ao local para resolver a questão com urgência. Em conversa com um dos supervisores no local, fomos informados que as equipes técnicas irão começar os trabalhos imediatamente para conter o desperdício de água.

