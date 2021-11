Candidata é obrigada a desistir do Enem ao descobrir que prova seria aplicada a mais de 700 quilômetros de distância de casa: ‘muito frustrada’, diz

Um moradora do Grande Recife não vai conseguir fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (21) e no dia 28, porque o local de prova selecionado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) fica a mais de 700 quilômetros do seu endereço. Danielle Sarmento, de 40 anos, percebeu na quinta (18) que a aplicação da sua prova será em Petrolina, no Sertão.