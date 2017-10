Candidatos que vão fazer o Enem em Serra Talhada devem ficar atentos ao horário de verão

Faltam poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. E de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Inep, mais de 7 milhões de estudantes estão inscritos para realizar as provas nos dias 5 e 12 de novembro. Com o horário de verão em vigor desde o dia 15 de outubro, os estudantes do Nordeste e Norte, principalmente nos estados que têm uma diferença de fuso maior em relação à capital federal, deverão ficar atentos para não perder a prova.

A nota do Enem é utilizada pelo Sistema de Seleção Unificada-Sisu, também por instituições de ensino superior e por iniciativas do Governo Federal como o Programa Universidade Para Todos- Prouni e o Fundo de Financiamento Estudantil-Fies. Entre os requisitos avaliados, o candidato tem que tirar nota igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação, além de atender aos critérios socioeconômicos dos programas. Portanto, ter um bom desempenho na prova é meta para diversos estudantes que desejam ter um diploma universitário.

Aqueles que não conseguiram se inscrever para fazer a prova do Enem, ainda tem uma alternativa de ingressar no ensino superior com bolsa de estudo, por meio de programas de iniciativa privada, como o Mais Bolsas, que facilita o acesso de jovens e adultos através de vagas para cursos de graduação e pós-graduação, com descontos de até 50% nas mensalidades das melhores universidades particulares do País.

