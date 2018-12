Cano estoura e causa grande vazamento de água às margens da BR-232

Um grande vazamento de água limpa foi registrado na manhã dessa quarta-feira (19) após um cano estourar às margens da BR-232, em Belo Jardim, Agreste de Pernambuco. Nas imagens acima é possível perceber a quantidade de água que foi desperdiçada.

A água acabou invadindo as ruas que ficam próximas da rodovia. Uma equipe da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) esteve no local para realizar o conserto. De acordo com a Compesa, a água que verteu da tubulação invadiu oito casas.

Por meio de nota, a Compesa informou que o vazamento ocorreu durante o início dos testes da captação de água por meio da Adutora do Moxotó para abastecer Belo Jardim.

“Algumas horas após o início da chegada da água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bitury, ocorreu um rompimento da adutora, na entrada do bairro Viana e Moura. Como se trata de uma tubulação de grande porte, com 1.200 milímetros de diâmetro, o volume de água que escoou da adutora foi visualmente grande”, conforme destacou a Companhia. (G1)