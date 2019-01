Canos transformados em bebedouros e comedouros para animais abandonados são furtados em Salgueiro

Diante do grande número de animais em situação de abandono pelas ruas de Salgueiro, principalmente cachorros e gatos, amigos se uniram e lançaram recentemente o projeto “Amor Animal”. O grupo, que atua de diversas maneiras para ajudar animais desprezados, lançou uma iniciativa inovadora na cidade: transformou canos em bebedouros e comedouros ao ar livre para cães e gatos se alimentarem a matarem a sede. Os canos foram espalhados por diversos pontos da zona urbana, mas criminosos furtaram os que estavam instalados na Praça Elias.

Idealizadores do projeto divulgaram uma nota nessa quarta-feira, 9, lamentando o fato. “Hoje pela manhã ao passarmos pela Praça Elias notamos que o comedouro e bebedouro sumiram. Uma moça da limpeza urbana que estava trabalhando na praça estava presente. Fomos perguntar se tinha visto alguma coisa e ela disse que quando tinha chegado pela manhã os canos já tinham sumido. Estamos profundamente tristes e revoltados com o acontecido”, escreveram os membros do Amor Animal no Instagram.

Os bebedouros e comedouros improvisados já foram espalhados por diversos pontos estratégicos de Salgueiro, como a Praça do Carlos Pena Filho, a Praça Elias, bairro Copo de Cristal e nas imediações da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). Fica o apelo para que as pessoas tenham mais sensibilidade em relação aos animais.

