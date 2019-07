Cantor Almir Rouche está internado em estado grave

Do Diário de PE

Em novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (23), o cantor Almir Rouche, 50 anos, segue internado em estado grave no Hospital Santa Joana. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do hospital. O artista segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital.

De acordo com o boletim, o cantor sofreu uma hemorragia cerebral decorrente de ruptura de aneurisma. Almir se encontra em estado de saúde grave após ser submetido ao procedimento de embolização e realizar exames neurológicos. Rouche desmaiou enquanto participava de um encontro de casais da igreja, na casa de um amigo, no bairro da Madalena.

Mesmo com a gravidade do caso, a assessoria de comunicação do cantor garante que ele está em um bom processo de recuperação “lúcido e respondendo aos estímulos”.

Confira a nota do hospital na íntegra:

Boletim Médico

Recife, PE (23 de julho de 2019) – O Hospital Santa Joana Recife informa que o Sr. Almir Cavalcanti de Lima deu entrada na instituição na noite desta segunda-feira (22/7), após sofrer hemorragia cerebral decorrente de ruptura de aneurisma. O paciente foi submetido ao procedimento de embolização, exames neurológicos e seguirá internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital. Seu estado de saúde é grave.

Hospital Santa Joana Recife