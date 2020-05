Cantor Assisão arrecada 5 toneladas de alimentos durante live em Serra Talhada

O cantor serra-talhadense, Assisão, arrecadou um total de 5 toneladas de alimentos em sua última live que aconteceu no último sábado (09/05) na Fazenda São Miguel, na zona rural de Serra Talhada. A informação foi dada por ele mesmo em publicação no seu Instagram.

Essa foi a segunda live que o cantor Assisão conseguiu arrecadar alimentos, a primeira live aconteceu no dia 17 de abril e foi em prol das vítimas que tiveram prejuízos na última enchente do Rio Pajeú, que invadiu algumas ruas da capital do xaxado.