Cantor de Serra Talhada vai participar do Programa do Ratinho no SBT

Mais uma vez, Serra Talhada será destaque nacional em uma emissora de TV aberta.

O cantor serra-talhadense, Rony Santos, da dupla Wony e Woney, vai cantar no programa do Ratinho, mais precisamente no quadro de calouros “Vem quem Quer”.

Não perca! O programa vai ao ar amanhã (10) a partir das 21h30 no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Confira baixo um vídeo exclusivo, que Rony gravou no camarim da emissora.

Vídeo e imagens: Whtasapp/Jornal Desafio Online