Cantor Edson Lima fala sobre tratamento de saúde e volta aos palcos em entrevista à Serra FM

Juliana Lima, Edson Lima e Joãozinho Teles

Por Juliana Lima

O cantor Edson Lima, vocalista da Banda Gatinha Manhosa, concedeu uma entrevista exclusiva ao Programa Serra FM Notícias, da Rádio Serra FM, comandado pelos comunicadores Juliana Lima e Joãozinho Teles, nessa quarta-feira (23). O artista estava internado há cerca de dois meses no Instituto de Medicina Integral – IMIP, em Recife, por causa de problemas de saúde decorrentes de uma cirurgia gástrica de desvio do estômago realizada em 2009, no Hospital Português, em Recife.

Ele conta que começou a se sentir mal em julho de 2016, seis anos após o procedimento. “Eu tive pouca orientação, me descuidei, comi e bebi a vontade, não me cuidei como deveria, não tive acompanhamento de nutricionista, não tomei vitaminas, até depois de seis anos surgiram os sintomas, comecei a me sentir debilitado e perdi cinco quilos numa semana, emagreci gradativamente, e cheguei a perder vinte quilos”, conta ele.

Quanto a cirurgia de reversão do procedimento no estomago que havia sido anunciada em maio pelo próprio artista, disse que não pode ser realizada devido seu estado de desnutrição. “Me internei em junho achando que já ia fazer a cirurgia, mas eu tava debilitado, os médicos preferiram esperar. Hoje a cirurgia não é mais um caso de urgência, posso me manter normal, mas teria um custo altíssimo com suplementos, acompanhamento médico, nutricionista, psicólogo, isso pelo resto da vida, então é melhor fazer a reversão e começar a me cuidar”, contou.

Sobre a carreira, disse que fará shows até o final de setembro, quando deverá ser internado para o procedimento cirúrgico. “Vou cumprir minha agenda até 28 de setembro, então depois devo me internar e fazer a cirurgia”. Ele também anunciou a data de seu retorno aos palcos de Serra Talhada. “Tem show marcado para 11 de setembro no Tunas Clube”, anunciou.

Durante a entrevista, Edson Lima mostrou-se bastante animado com sua recuperação e retomado de carreira. Agradeceu ao apoio dos fãs, da família, do irmão Batista Lima (que chegou a lhe substituir em alguns shows), às prefeituras que aceitaram contratar a Banda Gatinha Manhosa no período junino mesmo sem sua presença, aos músicos da banda e à imprensa pelo apoio.

