Cantor Genival Lacerda tem melhora e deve receber alta nesta sexta-feira após sofrer AVC

O cantor paraibano Genival Lacerda, internado desde a última terça-feira (26) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, apresentou evolução e deve receber alta já nesta sexta-feira (29). As informações foram divulgadas no Instagram do artista.

De acordo com informações do filho do artista, João Lacerda, ele passa bem e está ansioso para voltar para casa.

O ideal seria que o cantor tivesse buscado assistência médica mais cedo, assim que começou a sentir os primeiros sintomas do AVC, dores no peito e dor de cabeça, mas por ter 89 anos, idade que o inclui no grupo de risco para covid-19, Genival Lacerda tentou evitar uma ida ao hospital. Apesar disso, o quadro de saúde dele está evoluindo bem.

Via Click Paraíba