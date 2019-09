Cantor Henrique, da dupla Henrique e Juliano, sacrifica touro em exposição

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Juliano, sacrificou um touro durante o evento ExpoPalmas, realizado na capital do Tocantins, na quinta-feira passada (19). De acordo com o artista, que levou parte do seu gado para expor no local, o animal fugiu e oferecia perigo para os presentes.

“Alguns dos nossos animais, touros reprodutores da Fazenda Terra Prometida, de nossa propriedade, estavam sendo expostos e comercializados nessa feira. Foi mandado 20 touros. […] Houve uma briga entre os touros, o curral não suportou e um dos touros fugiu.” explicou o cantor à coluna Leo Dias.

Ele ainda criticou a organização da ExpoPalmas: “Foi um fracasso de organização de profissionalismo e de respeito com as pessoas também.”