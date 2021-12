Cantor Maurílio morre em hospital de Goiânia

Aos 28 anos, sertanejo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e estava internado após passar mal na gravação de um DVD. Ele fazia parte da dupla Luiza e Maurílio.

O cantor Maurílio, que formava dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29) em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ele estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ele teve piora nas últimas 12 horas após ter quadro de choque séptico.

Segundo a assessoria do sertanejo, o corpo do cantor será levado de Goiânia para o Maranhão. O velório e enterro serão realizados na quinta-feira (30) em Imperatriz.

Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza.

Maurílio Ribeiro nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formavam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum.

A dupla cantava o sucesso “S de Saudade”, com participação de Zé Neto e Cristiano (ouça trecho acima). Esta foi a quinta música mais tocada no Brasil entre 2019 e 2020, no Spotify. O médico explicou que tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar, que causa um coágulo, que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares.

Leonardo e famosos lamentam morte

O cantor Leonardo e outros famosos, como Wesley Safadão, Maraisa e Simone e Simaria, lamentaram a morte de Maurílio. O ex de Marília Mendonça, Murillo Huff, também postou sobre o falecimento. A morte de Maurílio é o assunto mais comentado no Twitter do Brasil.

“Descanse em paz, Maurílio. Meus sentimentos a todos os familiares. Deus console seu coração, Luana”, escreveu Leonardo.

“Meus sentimentos à família, amigos e fãs do cantor Maurílio!”, escreveu Wesley Safadão.