Cantor Moraes Moreira, ex-integrante da Novos Baianos, morre aos 72 anos

O cantor e compositor Moraes Moreira morreu no início da manhã desta segunda-feira (13), por volta das 6h, no Rio de Janeiro, aos 72 anos. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio. O artista fez parte da banda Novos Baianos, de 1969 a 1975.

Moraes Moreira foi encontrado morto em casa, na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele morava sozinho em um apartamento. De acordo com a família, a governanta foi até o imóvel para fazer uma limpeza e já o encontrou sem vida. Há algumas semanas, o cantor estava em isolamento por causa da pandemia do coronavírus (covid-19).

Moreira chegou a fazer postagens nas redes sociais sobre a experiência: “Oi, pessoal, estou aqui na Gávea, entre minha casa e o escritório que ficam próximos. Cumprindo minha quarentena, tocando e escrevendo sem parar”.

As informações sobre o velório e o sepultamento não serão divulgadas pela família por causa do coronavírus, para evitar aglomerações. Eles pedem a quem quiser homenagear Moreira que siga escutando a obra dele.

Carreira

A carreira do artista começou na cidade de Ituaçu, na Bahia, onde tocava sanfona nas festas juninas. Quando adolescente, aprendeu a tocar violão em Caculé, também município baiano.

Em Salvador, para onde se mudou posteriormente, conheceu Tom Zé. Moraes Moreira formou com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão os Novos Baianos.

Moreira e Luiz Galvão compuseram a maioria das músicas do grupo. Depois de deixar a banda, lançou mais de 20 discos em carreira solo.

Do NE10 Interior