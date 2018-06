Cantor que reside em Serra Talhada vai participar do Programa do Ratinho hoje (11)

O cantor Wilton Bello, natural de Petrolândia, mas que adotou Serra Talhada para viver, vai se apresentar no Programa do Ratinho nesta segunda-feira (11), a partir das 22h. Wilton vai fazer uma participação no quadro de calouros “Dez ou Mil”, no qual cantores de todo o país são julgados por jurados famosos como Leão Lobo, Décio Piccinini e o produtor renomado Arnaldo Saccomani. Os melhores cantores são premiados.

Wilton Bello agradeceu no seu Facebook, a oportunidade de participar do programa no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

“Veja como Deus é maravilhoso, tudo à seu tempo.

Só tenho que agradecer obrigado meu Deus”.

Com 10 anos de carreira, Wilton Bello já conquistou muitos fãs pela região e agora está embalando todos com suas músicas românticas. É um dos pioneiros da atual música de barzinho da capital da Beleza Feminina.