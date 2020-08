Cantor serra-talhadense diz que não recua de ação contra humorista do SBT

O cantor e compositor serra-talhadense, Assisão, revelou em um programa de rádio de Serra Talhada que não retirou o processo contra o humorista Murilo Couto, que tentou ridicularizá-lo nas redes sociais após uma live do artista na Fazenda São Miguel.

Assisão disse que não aceitou participar do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentilli no SBT. O humorista pediu desculpas e Danilo fez o convite ao vivo após a polêmica vir novamente à tona em uma entrevista do DJ Alok com a participação de Murilo.

“Eles vieram me chamar pra um programa mas eu não quis. Outra vez uma pessoa deles me ligou e eu disse que às vezes a gente chuta uma caixa e tem uma pedra dentro”.