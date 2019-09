Cantor serra-talhadense é a nova revelação do forró nordestino

Luizinho de Serra, nascido em Serra Talhada no sertão pernambucano é a nova revelação do forró nordestino. O músico será a atração principal do ‘Nordeste é aqui’ que será realizado no dia 04 de outubro no CTG (Centro de Tradições Gaúchas). O evento também terá participação do forró Kangaia e do forrozeiro Neto Andrade. Os ingressos para o primeiro lote já estão a venda. A proposta é realizar por meio da música uma homenagem à cultura e história do nordeste.

Luizinho de Serra

Aos seis anos de idade, o músico aprendeu os primeiros acordes com seu pai, mas prefere dizer que já ouvia e sentia a sanfona de dentro do ventre de sua mãe. O jovem sanfoneiro tornou-se profissional de palcos ainda na adolescência aos 13 anos. E mesmo adolescente tocou e gravou em diversos CD´s de artistas diferentes pelo nordeste.

No final de 2008, aos 21 anos, fez sua primeira direção musical tocando e produzindo o DVD do poeta e cantor Bira Marcolino, gravado na casa de show Sala de Reboco na cidade do Recife, cidade onde reside desde então, e que logo em seguida tocou sua sanfona na gravação do DVD Girassol de Desejos, gravado no Teatro da UFPE da cantora Irah Caldeira, com quem trabalhou por 4 anos.

Da Folha da Boa Vista